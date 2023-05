5 Sprechweisen, die Eltern heute noch ändern sollten

Im Zweifelsfall hilft eine Entschuldigung

Mit liebevoller Sprache helfen wir unseren Kindern, auch mit sich selbst liebevoll umzugehen. Dabei geht es nicht darum, als Eltern perfekt zu sein, sondern darum, konstant an sich zu arbeiten. Und wenn uns dann doch mal etwas herausrutscht, das wir so nicht sagen wollten, hilft am besten eines: sich aufrichtig bei seinem Kind zu entschuldigen. Augenhöhe und ein respektvolles Miteinander ist hier das Stichwort.