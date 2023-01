Giraffensprache: So lernen Kids gewaltfreie Kommunikation BESSER!

In Konfliktsituationen fällt es auch Eltern nicht immer ganz so leicht, Ruhe zu bewahren. Und vor allem die richtigen Worte zu finden. Wenn eure Minis das nächste Mal was ausfressen, versucht es mal mit der Giraffensprache. Denn wer sie wählt, der spricht sehr respektvoll und wertschätzend mit seinem (kleinen) Gegenüber und beweist Empathie. Mithilfe der Giraffe als Symbolfigur könnt ihr euren Kids das Prinzip der gewaltfreien Kommunikation besser und schneller erklären!