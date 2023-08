GPS-Tracker für Kinder – Fluch oder Segen?

Klare Absprachen treffen – Kinder stärken

Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Der beste Schutz für Kinder besteht darin, ihre Persönlichkeit zu stärken. Pädagogen bemängeln, dass überbesorgte Eltern die Autonomie ihrer Kinder einschränken. Es müssen gemeinsam sinnvolle Absprachen getroffen werden, die das Unterwegssein der Kleinen regeln. Eine vertrauensvolle Vorbereitung auf mögliche unsichere Situationen ist besser als jede Technik, die ausfallen kann. Kinder profitieren enorm von mehr Zutrauen und Gelassenheit. Angemessene Freiräume geben ihnen Sicherheit und die Chance, eine eigenständige Persönlichkeit zu entwickeln. Überbehütung und permanente Kontrolle wie das Tracking schwächen hingegen ihr Gefühl für Eigenverantwortung. Und wer ständig das Gefühl hat, überwacht zu werden, kann kein Selbstwertgefühl aufbauen. Psychologen raten unbedingt, die eigene, natürliche Art von Wachsamkeit zu bewahren, die durch Tracking-Apps verloren ginge.

Selbstkontrolle statt Kontrollzwang

In Zeiten voll kontrollierter Erziehung müssen wir als Eltern lernen, einen Schritt zurückzutreten. So bequem es ist, per Handy alles im Griff haben, müssen wir uns daran gewöhnen, dass das kein Sicherheitsgarant sein kann und in die Freiheit des Kindes eingreift. Wir müssen uns disziplinieren und unseren Kindern eigene Erfahrungsspielräume zugestehen. Diese Form von Selbstkon­trolle wird vielen von uns mehr Sicherheit geben. Dranbleiben heißt eben auch loslassen. Was zu verantworten ist und was nicht, muss jeder selbst entscheiden. Tracking ist ratsam für den besonderen Fall, aber bitte nur nach Absprache. Im Interesse aller gilt unbedingt, heimliches Tracking zu vermeiden!