"Hilfe, mein Kind hat mich ausgesperrt!": Die besten Tipps für den Notfall

Kind hat Eltern ausgesperrt – was tun?

Mein Herz bleibt stehen. Panik. Ist der Herd aus? Liegt das Brotmesser außer Reitweite? Hoffentlich spielt er jetzt nicht wieder ohne Aufsicht Trampolinspringen auf dem Sofa. Oder Feuerwehreinsatz am Ofen. Gedanken über Gedanken kreisen in meinem Kopf. Ich werde hektisch. Aber jetzt, nun, jetzt muss ich einen kühlen Kopf bewahren. Was also tun? Mini erklären, dass er den Griff wieder hochdrehen muss …

Mutter in der Kälte und verzweifelt, Kind lacht sich kaputt

"Du musst NUR den Griff wieder ein Stück zurückdrücken, Schatz!" Ja, das hatte mittlerweile wohl die ganze Nachbarschaft verstanden. Ich brülle durch das extra-dicke Sicherheitsglas, damit mich mein Kleinkind versteht. Aber selbst wenn er mich verstehen würde, heißt das noch nicht, dass er auch macht, was ich sage. Denn im Moment versucht er zwar, den Griff wieder in Ausgangssituation zu bringen, aber er ist einfach ein bisschen zu klein, um richtig heranzukommen. Wie zur Hölle hat er den Griff nur nach oben gedrückt? Versuch 1: fehlgeschlagen. Versuch 2: fehlgeschlagen. Versuche 3 und 4: Fehlanzeige. Ich friere. Zu dumm, dass heute einer der wenigen eisig-kalten Wintertag im Jahr ist. Und ich stehe hier ohne Jacke und Schuhe auf der Terrasse und tänzle an der Fensterscheibe vor meinem Sohn herum wie ein verrücktes Huhn. Laut gackernd. Jackpot. Und während mein Kind mir versucht, aus der Patsche zu helfen und die Tür zu öffnen, bekommt er einen Lachanfall nach dem anderen. Und so absurd, wie die Situation jetzt gerade ist, kann ich nicht anders und lache mit.

"So, fertig gespielt, Mama!"

Eben hatte er es fast geschafft. Aber nur fast. Das wird wohl nichts. Ich muss mir etwas anderes ausdenken. Mini hat jetzt auch keine Lust mehr, so scheint es. Er winkt mir und geht in sein Zimmer spielen. Na, toll! Mama, bleibt dann mal draußen. Gezwungenermaßen. Danke, Schatz, viel Spaß beim Spielen! Na ja, immerhin habe ich mein Telefon bei mir. Dann muss ich jetzt Plan B wählen. Der Ersatzschlüssel liegt bei unseren Freunden ganz in der Nähe. Mailbox, keine Option. Meine Eltern sind auch nicht zu erreichen. Gut, dann muss ich eben deinen Papa aus dem Büro holen, um mich zu retten. Nur, hat der nicht gerade ein Meeting am anderen Ende der Stadt? Zum Glück ist das ausgefallen. Glück gehabt. "Schatz, unser Sohn hat mich ausgesperrt. Kannst du mich retten?!" Mein Kiefer klappert schon vor Kälte. Als mein Mann zur Hilfe eilt und die Tür von innen öffnet, schauen wir uns an und sinken vor Lachen zu Boden. Mini kommt dazu und macht mit. Nie, nie wieder soll uns das passieren. Ich brauche eine bessere Option.