Das Kind kann sich doch nicht ÜBER ALLES aufregen!

Natürlich wollen wir unserem Nachwuchs eine Perspektive vermitteln. Ihm beibringen, dass man nicht wegen jeder Kleinigkeit ausrasten muss. Doch was hier zählt, ist das Timing. Wenn du nach einem Autounfall einen Arm verloren hast, brauchst du sicher niemanden, der dir sagt, hey, wenigstens hast du noch einen anderen Arm und bist nicht gestorben. Langfristig mag das durchaus etwas sein, woran man sich festhalten kann, aber im akuten Moment wünscht man sich wohl eher Mitgefühl als das Herunterspielen des Problems. Und genauso geht es auch unseren Kindern. Da wir ständig das Bedürfnis haben, uns selbst und unseren Kids aus der Misere zu helfen, tendieren wir dazu, scheinbar beruhigende Sätze zu äußern. Ihnen zu sagen, dass es doch nicht so schlimm sei. Und was passiert dann? Genau, sie müssen ihr Geschrei verstärken, um uns davon zu überzeugen, dass es eben doch schlimm ist. Wir reagieren frustriert, weil unsere Tröst-Taktik nicht hilft und schon drehen wir uns immer weiter in der Frust-Spirale. Je mehr wir versuchen, den Brand zu löschen, desto mehr gießen wir tatsächlich Öl ins Feuer statt Wasser.