Verwöhntes Kind: Mythos oder Realität?

Verwöhntes Baby: Wird daraus ein egoistisches Kind?

Die meisten Eltern kennen solche zwiespältigen Gefühle. 75 Prozent der Deutschen glauben Umfragen zufolge, dass Kinder heute zu Egoisten werden, weil ihre Eltern sie zu sehr verwöhnen. Trotzdem fällt ihnen konsequentes Neinsagen schwer. Im Zeitalter von Helikopter-Erziehung, wonach dem Nachwuchs jedes Bedürfnis sofort erfüllt wird, und Tigermüttern, die schon im Kindergartenalter Lerndisziplin im Hinblick auf die Karriere verlangen, wird es zunehmend schwieriger, das richtige Maß zu finden.

In Erziehungsfragen wird Verwöhnen überwiegend negativ bewertet. Nachdem in den letzten Jahren viele Bücher erschienen sind, in denen Strafen, Noten und Wettbewerbe als förderlich für eine gute Entwicklung dargestellt wurden, tritt der US-amerikanische Autor Alfie Kohn den Gegenbeweis an.

In seinem Buch "Der Mythos des verwöhnten Kindes" zeigt er, warum viele Erziehungsratschläge, die – als Gegenpol zu übermäßigem Verwöhnen – auf Druck, Drill und Disziplin zielen, falsch und wissenschaftlich nicht haltbar sind.

Seine Erkenntnis: Solche Empfehlungen basieren in erster Linie auf Abwertung der Kinder. "Sie haben nur ein Ziel, nämlich die Kleinen durch Gehorsam, Unterordnung und Leistung an die gesellschaftlichen Verhältnisse anzupassen." Viel besser sei ein "sanftes Rebellentum", das Kinder ermutigt, Fragen zu stellen, Gegebenes kritisch zu überprüfen und – wenn es ihnen richtig erscheint – manchmal auch Regeln zu brechen.

Eltern sollten sich dabei kompromissbereit und flexibel zeigen. Sie müssen bereit sein, sich auf Diskussionen einzulassen und auch Lösungen zu akzeptieren, die keinen strengen Prinzipien entsprechen.

Kinder müssen sich auch ohne Erfolg wohlfühlen

Wenn Erwachsene behaupten, ohne Druck würde ihr Kind nichts lernen, unterliegen sie einem Irrtum. Denn langfristig gelingt Lernen nur aus einer inneren Motivation heraus, die wiederum nur selbstbewusste Menschen aufbringen können. "Wer das Selbstwertgefühl eines Kindes daran festmacht, dass es zustande bringt, was die Gesellschaft von ihm erwartet, der irrt", sagt der Autor. Er verweist auf Studien, die belegen, dass Kinder sich auch ohne beeindruckende Leistungen rundum wohl in ihrer Haut fühlen müssen. "Wer seelisch gesund bleiben möchte, muss ein Selbstwertgefühl entwickeln, das bedingungslos ist."

Warum berufen sich Eltern heute trotzdem gerne wieder auf alte Erziehungstraditionen? In Anbetracht der schier endlosen Möglichkeiten in Erziehungsfragen sehnen sich auch Erwachsene offenbar nach klaren Anweisungen. Methoden, die selbst unter Experten umstritten sind, helfen ihnen wenig, verunsichern aber sehr. Gerade wenn Eltern "nur das Beste für ihr Kind wollen" – wer möchte das nicht? –, berufen sie sich auf Zucht und Ordnung, weil es einfacher erscheint. Wo autoritäre Ansagen ausgedient haben, wird das Miteinander schwieriger.