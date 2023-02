Glucke, Ego-Mom, Karriere-Mama: Diese Mutter-Typen sind BESSER als ihr Ruf

1. Die Karriere(geile) Mutter

Warum spricht man eigentlich niemals vom "Karrierevater"? Muss man nicht verstehen. Genauso wenig muss man kapieren, dass einige Mütter Frauen, die (viel) arbeiten und ein kleines Kind haben, argwöhnisch beäugen. Wer wieder früh in seinen Job zurückkehren möchte und das Kind (auch mal länger) in die Krippe gibt, ist keine Rabenmutter! Vielmehr leben Karriere-Mamas ihren Kids vor, was es heißt, für etwas zu brennen – und in einer Aufgabe so richtig aufzugehen. Aber das bedeutet nicht, dass man in seiner Mutterrolle nicht auch brillieren kann. Was zählt, ist nicht die Quantität der gemeinsamen Zeit, sondern die Qualität. Wer also viel arbeitet, aber die Zeit mit seinem Kind vollends (ohne Ablenkung) genießt, kann sich sicher sein, dass es Mini gut geht. Deshalb: Hut ab, Karriere-Moms! Ihr zieht euer Ding durch. Weg mit dem schlechten Gewissen.

2. Die Gucke (oder Helikoptermutter)

Ich geb's zu. Auch in mir schlummert eine kleine Glucke. Wenn auch nur eine im XS-Format, aber sie ist da. Ab und zu. Immerhin bin ich mir dessen bewusst und versuche, es nicht zu übertreiben. Aber: Trägt nicht jede von uns Müttern einen winzig-kleinen Glucken-Faktor in sich? Häufig spricht man dann auch von Helikoptermüttern, die ihr Unwesen treiben. Doch, stopp mal, Unwesen? Hört sich nach einem Monster, einer Hexe an. Dabei wollen wir doch nur, dass es unseren Kindern gut geht. Ich habe noch keine Mama kennengelernt, bei der es anders aussah. Und solange sich das Glucken-Gehabe in Grenzen hält: Mein Gott, gluckt halt weiter. In Maßen. Eure Kinder werden schon keinen Schaden erleiden. Ganz im Gegenteil: Statistisch gesehen (so lest ihr hier) blüht Kindern von Helikoptermüttern eine erfolgreichere berufliche Laufbahn als Kindern ohne Glucken.