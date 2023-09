Psychologe: "Wir verziehen Kinder nicht, wenn wir ihren Gefühlen mit Verständnis begegnen"

Bedingungslose Liebe lässt sich lernen

"Bedingungslose Liebe bedeutet, dass wir unser Kind so annehmen können, wie es ist und dass wir es als unsere Aufgabe sehen, unser Kind so zu begleiten, dass es zu dem Menschen werden kann, der es tief im Innern tatsächlich ist", erklärt Fabian Grolimund, Psychologe und Autor ("Ich liebe dich, so wie du bist: Die Gefühle unserer Kinder verstehen, annehmen und liebevoll begleiten"). "Das gelingt niemandem vollständig, aber wir können uns diesem Ideal annähern."

Nahezu alle Eltern sind in bestimmten Situationen von ihren Kindern genervt – wenn sie sich weigern, die Zähne zu putzen, die Jacke nicht aufhängen oder über die Hausaufgaben schimpfen. "Eltern fühlen sich vor allem dann getriggert, wenn sie dem Kind in solchen Momenten negative Absichten unterstellen und glauben, das Kind wolle ihnen damit schaden. Trödelt der Zweijährige morgens, denkt man vielleicht: 'Musst du immer so trödeln! Wegen dir komme ich zu spät zur Arbeit! Machst du das eigentlich absichtlich!? Musst du dich immer querstellen?'"

Der Experte empfiehlt, diese Gedanken zu überprüfen: "Will das Kind wirklich einen Machtkampf ausfechten? Stellt es sich absichtlich quer? Oft merken wir dann: Nein, unser Kind möchte einfach etwas Bestimmtes haben oder tun und ist frustriert, weil das jetzt nicht möglich ist. Und da es noch klein ist, kann es mit diesem Frust und seiner Wut noch nicht konstruktiv umgehen. Es kann sich noch nicht selbst beruhigen, seinen Wunsch loslassen, auf später verschieben oder eine andere Lösung finden. Es braucht mich jetzt."

Eltern müssen Grenzen setzen

Wichtig ist jedoch, bedingungslose Liebe nicht mit dem Irrglauben zu verwechseln, dem Kind jeden Wunsch erfüllen zu müssen. "Bedingungslose Liebe bedeutet in dieser Situation nicht, dass ich dem Kind jetzt ständig nachgebe und mache, was es will, sondern dass ich auch in dieser schwierigen Situation zugewandt bleibe. Ich kann beispielsweise mein kleines, schreiendes Kind auf den Arm nehmen und sagen: 'Ich weiß, dass du gerne noch gespielt hättest. Wir müssen jetzt los. Ja, das ärgert dich sehr, das ist gerade für uns beide eine blöde Situation.'"