Bitte abspeichern, liebe Eltern: 17 Sätze, an denen Kinder (über sich hinaus) wachsen

An diesen Sätzen können Kinder besonders wachsen

1. "Du kannst alles schaffen, wenn du es wirklich willst."

Dieser Satz gibt dem Kind Mut und zeigt ihm, dass es seine eigenen Ziele verfolgen sowie an seine Fähigkeiten glauben sollte. Alles ist möglich, wenn der Wille da ist.

2. "Ich bin immer und jederzeit für dich da – Tag und Nacht!"

Damit gebt ihr eurem Kind ganz viel zusätzliche Sicherheit und Geborgenheit. Ihr zeigt damit auf, dass es – egal wann – immer zu euch kommen kann. Mit jeder Kleinigkeit – ihr hört ihm zu und seid da!

3. "Deine Meinung ist wichtig – und wird gehört."

Euer Kind sollte wissen, dass seine Stimme zählt. Nicht nur die der Erwachsenen. Auch seine Ideen, Gefühle und Gedanken sind wertvoll UND wichtig. Deshalb sollten Kinder auch wissen, dass sie ihre Meinung ruhig und immer äußern dürfen. Sie sollten sich dafür starkmachen, was sie bewegt.

4. "Es ist total okay, Fehler zu machen. Aus ihnen können wir lernen."

Fehler sind normal und menschlich. Sie bieten eine Gelegenheit, daraus zu lernen. Dieser Satz hilft ihnen dabei, sich nicht entmutigen zu lassen. Vielmehr können Kinder dann aus ihren Fehlern lernen und es einfach nochmal probieren.

5. "Die Welt ist schöner, weil du drauf bist!"

Damit stärkt ihr das Selbstbewusstsein eures Kindes auf ganz besondere Weise. Denn gleichzeitig macht ihr damit deutlich, wie wichtig es für euch ist.

6. "Sei mutig und probiere neue Dinge aus."

Kinder sollten ruhig mal dazu aufgefordert werden, aus ihrer Komfortzone herauszutreten. Und neue Erfahrungen zu machen. Mit diesem Satz ermutigt ihr sie, auch mal Risiken einzugehen und neue Fähigkeiten zu trainieren.

7. "Von allen Kindern auf der Welt, würde ich immer NUR DICH wählen! Du bist wunderbar."

Oder anders gesagt: Ich liebe dich! Außerdem sagt dieser Satz auch aus, dass euer Kind großartig ist, so wie es ist. Mit all seinen kleinen Macken.

8. "Du bist einzigartig und besonders."

Euer Mini ist einzigartig und hat seine ganz eigenen Stärken und Talente. So erinnert ihr ihn daran, dass er wertvoll ist und dass seine Individualität von großer Bedeutung ist.

9. "Du kannst mir immer alles sagen"

Zeigt eurem Kind auf diese Weise, dass ihr immer an seiner Seite seid – und vor allem, dass ihr immer ein offenes Ohr habt. Auch für Kleinigkeiten.

10. "Gib niemals auf. Auch wenn es mal schwierig wird."

So ermutigt ihr euren Sprössling, durchzuhalten und niemals aufzugeben. Wenn sich eine Herausforderung ergibt, sollten sie wissen, dass sie nicht aufgeben sollten. Sagt ihm, dass er stark ist und alles schaffen kann.

12. "Wir sind ein Spitzenteam!"

Gemeinsam durch dick und dünn. Zusammen schafft ihr alles! Das sollte euer Kind wissen und darauf vertrauen.

13. "Vertraue auf dich selbst und deine Fähigkeiten."

Ebenso ist aber auch Selbstvertrauen entscheidend für das Wachstum eines Kindes. Mit diesem Satz ermutigt ihr es, an sich selbst zu glauben und sein volles Potenzial auszuschöpfen.

14. "Du darfst traurig sein und weinen!"

Lasst euren Mini wissen, dass es okay ist, wenn es weint. Oder wenn es Ärger, Wut, Frust oder Trauer verspürt. Jedes Gefühl ist in Ordnung und sollte ausgelebt werden dürfen.

15. "Du bist geliebt und unterstützt."

Sagt eurem Schatz, dass er bedingungslos geliebt wird – und dass er immer Unterstützung hat. So gebt ihr ihm Sicherheit und Vertrauen in sich selbst. So kann er sich zu einem selbstbewussten und verantwortungsbewussten Individuum entwickeln. Positive Verstärkung und Unterstützung lässt Kinder wachsen.

16. "Wir sind immer miteinander verbunden. Auch wenn wir uns mal nicht sehen"

So versichert ihr eurem Kind, dass ihr immer mit ihm verbunden seid. Auch wenn ihr mal (räumlich) getrennt seid (zum Beispiel durch die Kita oder wegen eines Ausflugs mit den Großeltern).

17. "Ich bin stolz auf dich!"

Mit diesem Satz zeigt ihr eurem Kind, dass ihr stolz seid, zu was für einem Menschen es heranwächst. Ihr seid stolz auf seine Fähigkeiten, auf sein Wesen, seine Taten, seine eigenständigen Gedanken – seine Gefühle. Aber am meisten seid ihr darauf stolz, seine Mama/sein Papa zu sein.