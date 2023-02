Familienberaterin verrät: "Das ist die beste Methode, ein wütendes Kind zu beruhigen"

Was jetzt hilft:

Hol in einem solchen Moment einmal tief Luft und mach dir bewusst: In Wahrheit will dein Kind dich nicht provozieren, sondern es will darauf aufmerksam machen, dass es mit einem Gefühl zu kämpfen hat, das es alleine nicht verarbeiten kann. Dieses kleine Kind vor dir ist kein Angreifer, der dich verletzen will. Sein Verhalten ist ein Hilfeschrei: "Mama, bitte unterstütze mich dabei, dass ich diese Gefühle irgendwie verarbeiten kann."

Was in einem solchen Moment viel mehr hilft als Schimpfen, Schreien oder Drohen, ist: Atme tief durch. Beruhige dich. Versuche, herauszufinden, was dein Kind gerade wirklich braucht. Fehlt ihm Liebe, Anerkennung, Sicherheit oder das Gefühl von Zugehörigkeit? Und dann versuche, deinem Kind genau das zu geben.