Sollten Zwillinge in eine Kitagruppe/Klasse gehen – oder lieber nicht?

Meine Erfahrungen als Zwillingsmama ...

Tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht: Die Trennung meiner Jungs kam wohl etwas zu früh. Wir dachten auch, ganz intuitiv, wir wollen den beiden zum Eintritt in den Elementarbereich zwei eigene Gruppen ermöglichen: die Möglichkeit auf freie Entfaltung, ohne die geschwisterliche Bindung. Die Chance, eigene Freunde zu finden und ein eigenes Selbstbewusstsein aufzubauen. Einer sollte also ein "Tiger" werden. Der andere ein "Elefant". Unser kleiner "Elefant" arrangierte sich mit der neuen (getrennten!) Situation ganz prima und ging ab Tag 1 freudestrahlend und neugierig in seine Kita-Gruppe. Unser kleiner "Tiger" hingegen war ein halbes Jahr lang, man muss es leider so sagen, recht unglücklich. Es verging kaum ein Tag ohne Abschiedstränen, ohne ein "Ich will nicht in die Kita!". Er fand keinen Anschluss und keine Freude im Kita-Alltag. Eine Woche Notbetreuung in der Gruppe seines Zwillingsbruders, in der er so richtig aufblühte, ließ uns dann entscheiden: Die beiden gehören wieder zusammen! Zum Glück waren Erzieherinnen und Kita-Leitung voll auf unserer Seite. Der kleine "Tiger" wurde also zum kleinen "Elefanten". Als Oma ihren Enkel vor Kurzem fragte, was das Schönste an der neuen Gruppe sei, war die Antwort klar: "Dass wir wieder zusammen sind!"

Ausnahmen von der "Regel"

Ja, auch die Zwillingsexpertin bestätigt uns: Es gibt Ausnahmen, die zunächst gegen eine Trennung in Kita oder Schule sprechen bzw. für eine gemeinsame Gruppe oder Klasse:

Wenn die Kinder partout nicht wollen. Eine krampfhafte Trennung kann sich traumatisch auf Zwillinge auswirken. Wir dürfen nicht vergessen, diese beiden Menschen haben so eine enge Bindung. Die erste überhaupt. Bereits im Bauch waren sie schließlich neun Monate zusammen. Ilka Poth rät in diesem Fall langsam auf eine Trennung hinzuarbeiten, zum Beispiel durch unterschiedliche Hobbys und Freundeskreise: "Und immer auch Prime-Time nur mit Mama oder Papa in den Alltag einbauen – und zwar von Anfang an. Exklusivzeit ist so wichtig für Geschwister, vor allem für Zwillinge, weil sie dadurch ihre eigene Identität entwickeln und Eltern ihre wahren Unterschiede erkennen und fördern können."

Wenn die Zwillinge für sich genommen starke, individuelle Charaktere sind, die problemlos nebeneinander sein können, einen ausgewogenen Umgang miteinander haben, ihre Beziehung genießen und sich gut auf die Außenwelt einlassen können, dann kann auch eine gemeinsame Klasse gut funktionieren. "Denn in der Schule", das gibt die Familienberaterin zu bedenken, "werden Zwillingskinder in ihren Leistungen und ihrem Verhalten leider immer noch viel zu oft verglichen."

Übrigens: Das Eltern-Argument "Es ist doch aber so praktisch, wenn meine Zwillinge in einer Gruppe/Klasse sind: ein Elternabend, eine Klassenreise, eine Lehrkraft ..." kann die Coachin natürlich auch nachvollziehen. Sie rät aber trotzdem eindeutig davon ab, eine psychologisch so weitreichende Entscheidung von pragmatischen Aspekten abhängig zu machen.