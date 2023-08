"Statt auf dem Fußballplatz hätte er jetzt im Rollstuhl sein können"

Das Antiepileptikum hilft nicht

Im Kinderkrankenhaus fängt Adrian an zu zucken und bekommt ein Antiepileptikum, doch das Krampfen geht weiter. Das MRT zeigt eine ungewöhnliche Schwellung der linken Gehirnhälfte. Adrian wird in ein weiteres Krankenhaus verlegt, der Anfall geht über 32 Stunden weiter. Hier folgt vermutlich eine Überdosierung, woraufhin Adrian in ein künstliches Koma versetzt werden muss. Ein Alptraum für die Eltern, die zu der Zeit noch ein weiteres Kind erwarten.