Meningokokken-Meningitis: "Dass Kelly lebt, ist unser größtes Glück"

Auswirkungen: Das sind die Folgen einer Meningokokken-Meningitis

Jetzt erkundigt sich Tamara, was genau eine Meningokokken-Meningitis ist. "Im Krankenhaus hieß es immer nur, mein Kind ist schwer krank. Mir ist aber erst später bewusst geworden, wie schlimm die Krankheit wirklich sein kann. Auch im Austausch mit anderen betroffenen Eltern", erzählt Tamara. "Erst da habe ich erfahren, was die Meningitis alles anrichten kann. Wie viele Eltern ihre Kinder daran verloren haben. Selbst im Jugendalter. Dass manche Kinder ins Bett gehen, am nächsten Morgen nicht mehr aufwachen. Im Vorfeld denkt man sich eben immer: 'Warum mein Kind? Warum sollte es gerade uns erwischen?'"

Am dritten Tag auf der Kinderstation fängt Kelly wieder an zu lachen und zu essen. Auch wenn sie anfangs motorische Probleme hat, sich nicht mehr dreht, scheint sie keine schwerwiegenden Folgeschäden zu haben. "Ich hab es am Gesicht und an ihren Augen gesehen, dass sie vom Kopf her nicht anders ist als vorher." Später fällt Kelly das Sitzen etwas schwer, sie lernt erst mit 16 Monaten laufen, aber eine Physiotherapie hilft ihr. Möglich wäre, dass Kelly später in der Schule Lernschwierigkeiten haben wird, doch bisher macht sie einen fitten und fröhlichen Eindruck, wie die meisten Kinder in ihrem Alter. "Das kommt nur selten vor", sagt Tamara. Bei jedem fünften Erkrankten kann es zu Spätfolgen wie Vernarbungen oder Amputationen kommen. Taubheit und Entwicklungsstörungen sind selbst bei rechtzeitiger und richtiger Behandlung häufige Folgen einer Meningokokken-Meningitis.