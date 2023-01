Wie funktioniert eine Nasenspülung beim Baby?

Leben & erziehen: Dr. Schlager, würden Sie als Kinderärztin Nasenduschen empfehlen?

"Das Grundproblem ist, dass Säuglinge und Kleinkinder hauptsächlich Nasenatmer sind und sich selbst die Nase noch nicht putzen können. Nasenspülungen können eine Möglichkeit sein, die Nase von Schleim zu befreien und dem Kind beim Atmen zu helfen. Der eitrige Schleim in der Nase wird verflüssigt, so dass er besser abfließen kann, was die Beschwerden der betroffenen Kinder lindert. Außerdem sind die Atemwege und Schleimhäute vor allem in den Wintermonaten durch die Heizungsluft sehr trocken – eine Nasenspülung kann für Feuchtigkeit sorgen."

Machen die Babys denn Nasenspülungen mit Kochsalzlösung anstandslos mit?

"Die Nasenspülung ist zwar nicht schmerzhaft, fühlt sich für die Kinder jedoch ungewohnt an. Außerdem haben die meisten Kinder etwas Angst davor, wenn ihnen Flüssigkeit durch die Nase läuft. Um den Kindern diese Angst zu nehmen, ist es ratsam, die Anwendung zuerst bei sich selbst vorzuführen. So wissen die Kinder, was sie erwartet und können es nachahmen. Die Kinder werden dann schnell merken, dass sie nach der Nasendusche wieder problemlos durch die Nase atmen können. Das macht die Prozedur natürlich lohnenswert für sie. Allerdings sollte wirklich niemals Zwang angewendet werden."