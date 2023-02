Scharlach-Welle in Europa: Daran erkennt ihr die Kinderkrankheit

Wer kennt jemanden, der aktuell Scharlach hatte? Finger hoch! Das soll jetzt natürlich kein lustiges Ratespiel werden. Im Gegenteil. Es soll vor Augen führen, wie hoch die aktuellen Infektionszahlen – vor allem in Schulen und Kitas – sind. Tatsächlich ist die offizielle Statistik des Robert-Koch-Instituts für Deutschland zwar (noch) nicht höher als vor der Pandemie, aber deutlich höher als in den letzten beiden Corona-Wintern. Logischerweise war zu der Zeit das übrige Infektionsgeschehen abgemildert, und es gab somit auch weniger Scharlach-Fälle. Das wollen die Immunsysteme, salopp gesagt, nun aufholen. Vor allem die unserer Kinder, die sich nun sehr geballt infizieren.

Scharlach-Welle in Europa

Die WHO hat bereits vor dem Jahreswechsel 2022/23 gemeinsam mit der europäischen Gesundheitsbehörde ECDC vor einer Scharlach-Welle gewarnt, vor allem bei Kindern unter zehn Jahren. In Großbritannien und Frankreich beispielsweise sei die Zahl der schweren Scharlach-Erkrankungen wesentlich höher als im Vergleichszeitraum vor der Pandemie, hieß es in einer offiziellen Mitteilung. Auch Kinderärzte in ganz Deutschland beobachten eine stetige Zunahme. 30 Prozent der derzeitigen Diagnosen in Kinderarztpraxen in Münster: Scharlach, so Pedro Andreo Garcia, Sprecher des Kinder- und Jugendärztenetzes gegenüber der Westfälischen Nachrichten. Bedenklich daran: Das Medikament der Wahl – Penicillin! – ist aktuell nur schwer zu bekommen.

Da Scharlach nicht (mehr) zu den meldepflichtigen Krankheiten gehört, könnte die Dunkelziffer sogar höher sein, vermuten Experten. Außerdem gibt es auch stille Überträger der Streptokokken, die zwar weiter anstecken, aber selbst keinen Ausbruch der Krankheit durchleben.