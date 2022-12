Abwehrkräfte stärken beim Kind: SO werdet ihr als Familie nicht so schnell krank!

Schlafdauer erhöhen

Schlafmangel kann Kinder und Erwachsene anfälliger für Krankheiten machen, da die natürlichen Killerzellen, die Waffen des Immunsystems, die Mikroben und Krebszellen angreifen, reduziert werden.

Kinder, die in der Kita betreut werden, sind besonders gefährdet, an Schlafmangel zu leiden! Etwa, weil die vielen Aktivitäten es ihnen erschweren können, ein Nickerchen zu machen. Überprüft die Schlafenszeiten in der Kita deshalb genau. Und bei Bedarf bringt es abends früher ins Bett, um sicherzustellen, dass es ausreichend Schlaf bekommt.

Wie viel Schlaf brauchen Kinder? Das erfahrt ihr hier!

Raus an die frische Luft

Natürlich spielt auch die frische Luft eine große Rolle. Beim Rausgehen gibt es generell in der kalten Jahreszeit einiges zu beachten. Denn der ständige Wechsel von warmer Heizungsluft und nasskaltem Wetter ist eine echte Herausforderung für das Immunsystem. Daher kleidet man den Nachwuchs am besten nach dem Zwiebelprinzip, sodass er bei Bedarf einzelne Kleidungsstücke ausziehen kann. Wärmende Unterwäsche, zum Beispiel aus Schurwolle, bietet eine gute Basis. Darüber kommen ggf. ein T-Shirt und ein Pullover oder eine Strickjacke, Strumpfhose und Hose oder Rock. Gerade bei empfindlicher Haut sind Kleidungsstücke aus Naturfasern wie Baumwolle oder Wolle am besten. Zum Draußentoben gibt es für Kinder tolle Overalls oder Schneeanzüge, die nicht nur Kälte, sondern auch Nässe bei Regen oder Schnee vom Kinderkörper fernhalten. Und natürlich brauchen die Kleinen angemessenes Schuhwerk: Gummistiefel, je nach Außentemperatur gefüttert, oder Winterstiefel, die im Idealfall wasserdicht sind. Für Babys gibt es praktische Überzieher für die Füße aus Kunststoff, auch gefüttert, die verhindern, dass Nässe und Kälte an die Haut gelangen. Achten Sie immer darauf, dass die Kleidung die Bewegungsfreiheit der Kleinen nicht einschränkt.

Denn bewegen sollten wir uns alle – Aktivität ist im Winter genauso wichtig wie im Sommer. Ein Waldspaziergang, Enten, Vögel oder Eichhörnchen beobachten oder Toben auf dem Spielplatz machen auch bei kaltem Regen- und Matschwetter Spaß. Draußen besteht zudem eine viel geringere Ansteckungsgefahr als drinnen, da hier die Krankheitserreger nicht so konzentriert auf einem Fleck lauern. Und wir profitieren von einem weiteren praktischen Nebeneffekt: Bei Draußen-Aufenthalten in der Sonne bildet der Körper selbst Vitamin D – auch das ist wichtig für die Abwehrkräfte.

Übrigens: Auch in der kalten Jahreszeit geborene Babys dürfen und sollen regelmäßig an die frische Luft. Wann der richtige Zeitpunkt für den ersten Spaziergang ist, auf welche Ausstattung Sie achten sollten und wie lange der Draußen-Aufenthalt dauern darf, weiß die Hebamme. In den ersten Tagen nach der Geburt dürfen Babys nur ins Freie, wenn es nicht zu kalt und windig ist. Nach ein paar Wochen bleibt der Kinderwagen dann nur noch bei Nebel, Frost oder Sturm stehen. Viele Kinderärzte empfehlen die Gabe von Vitamin D von Geburt an. Sprechen Sie ihn ruhig darauf an.