"Hilfe, die Erzieher mobben mein Kind"

Wer pampig Vorwürfe erhebt, bekommt pampig Gegenwind

Um diese Frage geht es in dem neuen Buch "Konflikte in der Kita gemeinsam lösen" (siehe Buchtipp unten). Müssen hustende Kinder nach Hause? Wie viel Aufräumen ist sinnvoll? Sind Strafen heute noch erlaubt? Verkraften Babys lange Krippentage? Wie verhindert man, dass ein Kind ausbüxt? Ob für den Elternabend oder zum Konfliktgespräch – anhand von typischen Situationen werden Argumente als Diskussionsgrundlage für einen respektvollen Umgang geliefert. Die meisten Probleme lassen sich nämlich lösen, wenn sich Eltern und Erzieher offen und fair austauschen können. Für ein gutes Miteinander müssen beide Seiten sich an Kommunikations-Regeln halten. Wer pampig Vorwürfe erhebt, bekommt ebenso pampig Gegenwind. Die fünf wichtigsten Regeln:

Verhandele nicht zwischen Tür und Angel. Vereinbare einen festen Termin, an dem beide Parteien ungestört sind. Bereite dich vor. Was ist passiert? Was möchtest du erreichen? Eröffne das Gespräch positiv. Gibt es vielleicht etwas Nettes zu berichten? Fällt dir etwas ein, mit dem du die Gegenseite loben kannst? Nur raus damit! Bleib freundlich, wertschätzend, aufgeschlossen und nicht rechthaberisch. Meide persönliche Angriffe ("Was wissen Sie denn schon?" oder "Sie sind ja immer gleich beleidigt!"). Versetze dich gedanklich in die Lage des anderen ("Ich kann verstehen, dass es bei so vielen Kindern schwer ist, allen gerecht zu werden"). Überlege vorher: Welche Argumente wird der Gegner bringen? Wie kann ich sachlich darauf reagieren? Denke über Kompromisse nach, die du vorschlagen kannst, damit beide Seiten mit dem Gefühl aus dem Gespräch gehen, eine Win-win-Situation erreicht zu haben.

Fröhliches Spielen im Flur oder hartes Urteil absitzen?

In Konrads Fall hat das geklappt. Der Vierjährige musste tatsächlich eine halbe Stunde mit anderen Kindern im Flur verbringen, was aber keineswegs als "Strafe-Absitzen" verstanden werden sollte. Konrad und drei andere Kinder hatten im Flur ihren Spaß, durften spielen und wurden von einer Erzieherin betreut, weil in der Kita eine klare Regel herrscht: Wer zu spät kommt, darf nicht in den Gruppenraum zum Morgenkreis, weil das jedes Mal Unruhe in die Gruppe bringt. Konrads Eltern kannten diese Regel nicht.