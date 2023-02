Keine Lust auf Kindergarten – wenn Kindern der Besuch schwerfällt

4. Dem Kind Aufgaben geben

Mädchen und Jungen, die schon einige Wochen oder Monate in der Gruppe sind, wollen auf einmal nicht mehr hingehen. Das ist ganz normal. Am besten sprechen Eltern mit der Erzieherin. "Dann können wir bewusst neue Anreize schaffen", sagt Martina Bentenrieder. "Zum Beispiel bitten wir die Kinder, uns in der Küche oder beim Tischdecken zu helfen. So spüren sie: Ich werde hier gebraucht."

5. Echte Freizeit am Nachmittag

Erzieherin Martina Bentenrieder hat die Erfahrung gemacht, dass manche Kinder nicht mehr in ihre Gruppe wollen, weil ihr Tag mit Kindergarten und anschließend Musikgruppe oder Kinderturnen einfach zu überladen ist. "Die Kinder brauchen auch unverplante Zeit, in der sie zu Hause in Ruhe allein spielen können." Oft hilft es dann, einige der Termine zu streichen und wieder für echte Freizeit zu sorgen.

6. Die Erzieherin sieht mehr

Wenn der Kindergartenstreik plötzlich auftritt, kann auch ein Ereignis dahinterstecken. Vielleicht hat sich der beste Freund einem anderen Kind zugewandt? Oder dein Kind wird von anderen ausgeschlossen? Dann lohnt es sich, mit der Erzieherin zu sprechen. Sie kann auf dein Kind besonders achten und dafür sorgen, dass es stärker einbezogen wird.