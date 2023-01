Kindergarten-Chaos: "Die Herrschaft der Rotzlöffel"

Susanne Schnieder ist Kita-Leiterin und Coach von Erzieherinnen. Jahrelang hat sie sich nicht getraut, die Zustände an ihrem Arbeitsplatz zu kritisieren. Jetzt will sie das angespannte Verhältnis zwischen Eltern und Erziehern lösen, die Politik aufrütteln – und Kolleginnen ein anderes Selbstverständnis vermitteln. Ein Kommentar der Autorin:

"Ja, darauf sollten wir stolz sein: dass wir einen wichtigen Beruf ausüben. Dass wir die nächste Generation im Reifungsprozess begleiten. Dass wir viele Kinder mit erwartungsvollem Strahlen in den nächsten Schritt, die Schulzeit, führen dürfen. Seit Jahrhunderten verrichten wir Frauen den größten Teil der Erziehungsarbeit, den größten Teil der Pflegearbeit. Doch heute sind wir gestandene Frauen, die sich nicht scheuen, Fortbildungen zu belegen, um auf dem neuesten pädagogischen Stand zu bleiben. Wir sollten uns nicht als "Kindermädchen" unter Wert verkaufen. Wir sollten die Erziehungspartnerschaft mit den Eltern einfordern und leben. Eltern als Experten für ihr Kind im sozialen Kontext Familie – Erzieherinnen als Experten für das Kind in großer Gruppe. Das wäre der erste Schritt in Richtung Augenhöhe. Denn Partnerschaft und Partizipation sind keine Einbahnstraßen, sondern Begegnung mit der inneren Haltung: "Ich bin okay – du bist okay!"

Würden wir es schaffen, daran zu arbeiten, kämen wir wieder zum "Wir". Es wäre das Ende der Zuständigkeitszuweisungen zwischen Eltern und pädagogischem Fachpersonal, die zu nichts führen als Unverständnis auf beiden Seiten. "Machen Sie mal! Tun Sie mal! Ist doch Ihre Aufgabe!" Und auf der anderen Seite das ewige Klagen: "Die Arbeit mit den Kindern macht mir ja Spaß ... wenn nur die Eltern nicht wären!"

Auch hier noch einmal ganz deutlich der Appell an die Politik: Erkennen Sie die Arbeit im sozialen Bereich mehr an! Geben Sie den Menschen, die sich um die Generationen am Anfang des Lebens, am Ende des Lebens, in der Krankenpflege, eben überall dort, wo es um eine hohe Verantwortung den anvertrauten Menschen gegenüber geht, die Wertschätzung, die sie wirklich verdienen. In diesen auch heute noch typischen Frauenberufen ist es doch für uns alle schon fast eine Beleidigung, wenn tatsächlich in der Gesellschaft diskutiert wird, ob wir uns nicht einmal über ein besseres Gehalt unterhalten sollten, um auch Männer für diese Berufsfelder zu interessieren ..."