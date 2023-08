Die Kindergartentüte: mega niedlich oder total übertrieben?

Contra: "Wir werden keine Kindergartentüte kaufen"

Michelle, Mama eines fast dreijährigen Sohnes: "Kleinkinder, die mit einer teilweise sogar überdimensionalen Schultüte in die Kita kommen – ähm, bitte was?! So in etwa lautete meine Reaktion auf die Erzählung meiner Freundin. Sie erzählte mir nämlich vor ein paar Wochen davon, dass in ihrer Kita neuerdings Kinder an ihrem ersten (Eingewöhnungs-)Tag mit einer Schultüte im Arm durch die Tür treten. Ob mit Paw Patrol, Bagger-Trupp oder süßen Einhörnern geschmückt. Ob große oder kleine Kindergartentüte: Muss das sein? Auch auf Instagram begegne ich diesem Thema seitdem ständig (#kindergartentüte). Oder besser: A.N.D.A.U.E.R.N.D. Handelt es sich wirklich um eine Art neuen Trend? Ich hoffe nicht! Nicht nur, dass Eltern ihr Kind dadurch mit noch mehr Geschenken überschütten – das Ganze nimmt der Einschulung doch den Zauber. Wie traurig! Hat es nicht etwas Magisches, die eigene Schultüte am Tag der Einschulung in den Händen zu halten?! Ich zumindest erinnere mich noch an meine Schultüte. Kunterbunt war sie, mit Stoff-Fransen dran – und selbst bemalt von meinem Papa. Und der Inhalt war natürlich auch nicht zu verachten …

Meiner Meinung nach sollte es die erste KLEINE Schultüte deshalb erst frühestens zum Vorschulstart geben – wenn überhaupt! Traditionen sind toll. Ich liebe sie sogar. Und auch ich mache meinem Sohn gerne Geschenke. Leuchtende Kinderaugen bringen auch mich regelmäßig zum Schmelzen. Aber man kann es auch übertreiben. Irgendwann erwarten die Kids womöglich nach jeder Kita-Wiederkehr und nach jedem Schuljahr Geschenke. Mein Mann und ich sind uns da allerdings einig: Wenn unser Sohn bald in den Elementarbereich wechselt, gibt es zum Start einen fetten Kuss am Morgen – und vielleicht einen gemeinsamen Ausflug zur Eisdiele am Nachmittag. Aber keine Kindergartentüte. Er wird sich bestimmt viel mehr an das gemeinsame Erlebnis erinnern, als an Geschenk xy."