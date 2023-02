Schlimme Kinderlied-Klassiker: Müssen die wirklich (noch) sein?!

Leider ist es tatsächlich so, dass schon ganz junge Kinder diskriminierende Äußerungen und Handlungsweisen wahrnehmen. Vor allem, wenn sie solche immer und immer wieder in Form von Kinderliedern hören. Denn was Kinder in Liedern hören, in Filmen sehen oder in Büchern lesen, das erklärt ihnen quasi, welche Werte zählen und wie unsere Welt funktioniert. Das Gehörte und Gesehene formt ihre Realität beziehungsweise Normalität. Formulierungen bleiben demnach in Kinderköpfen kleben. Wenn sie nicht bewusst aussortiert werden. Was ist, wenn euer Kind die Person ist, die in den Liedern oder Büchern "anders" ist?