Stark gegen Mobbing: 9 wichtige Sätze, die jedes (neue) Schulkind kennen sollte

Leider, leider ist Mobbing in der Schule ein allgegenwärtiges Problem. Sogar schon die Kleinsten in der Grundschule können betroffen sein. Insbesondere kämpfen Eltern vor der Einschulung (aber auch vor der Umschulung oder zwischendrin) mit der Angst, dass ihr kleiner Liebling womöglich zum Mobbing-Opfer werden könnte. Beeinflussen können wir das ganze natürlich nicht so richtig. Vielmehr müssen wir – so schwer es auch sein mag – darauf vertrauen, dass sich unsere Kinder ohne uns zurechtfinden. Aber: Dass Mobbing ein absolutes No-Go ist, nun, das sollten wir unseren Kids so früh wie möglich beibringen. Und: Wir haben es zu einem großen Teil in der Hand, dass sie nicht selbst zum Mobber werden. Mit diesen Sätzen schafft ihr früh ein Bewusstsein für diese Thematik!