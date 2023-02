Kann man Kinder außerhalb der Ferien von der Schule beurlauben?

Den Antrag für eine Freistellung von der Schule muss mindestens ein Erziehungsberechtigter stellen. Soll euer Kind ein bis zwei (in manchen Bundesländer bis zu drei) Tage beurlaubt werden, könnt ihr das Schreiben direkt an die Klassenlehrkraft schicken, geht es um eine längere Zeit, richtet ihr euer Anliegen direkt an die Schulleitung. Ihr müsst eure Bitte schriftlich formulieren und einreichen, am besten per Mail, so bleibt alles nachvollziehbar. Im Antrag, den ihr rechtzeitig einreicht (bei planbaren Anlässen je nach Bundesland und Schulverordnung mindestens zwei bis vier Wochen im Voraus), sollten folgende Informationen enthalten sein:

aktuelles Datum

Name eures Kindes

genaue Daten, von wann bis wann euer Kind beurlaubt werden soll

genauer Begründung, warum euer Kind freigestellt werden soll

Unterschrift

Am besten bittet ihr darum, dass die Lehrkraft oder Schulleitung euch schriftlich antwortet. Hebt die Genehmigung gut auf. So könnt ihr auch im Nachhinein belegen (zum Beispiel am Flughafen), dass ihr alle Formalien eingehalten habt.

Tipp: Auch wenn ihr euer Kind "nur" für ein oder zwei Tage von der Schule freistellen lassen wollt, kommt es gut an, wenn ihr in eurem Antrag gleich darauf hinweist, dass ihr die versäumten Lerninhalte eigenständig mit eurem Kind aufarbeitet – und dies dann auch wirklich macht. Ihr könnt die Lehrkraft in eurem Antrag gleich darum bitten, euch rechtzeitig mitzuteilen, was genau ihr mit eurem Kind nachholen sollt. In manchen Bundesländern wird die Beurlaubung laut Landesgesetzgebung explizit davon abhängig gemacht, dass der versäumte Unterricht aufgeholt werden muss.