1. Enger Draht zu den Lehrer/innen

Als Elternsprecher steht man natürlich in engem Austausch mit den Klassenlehrern. Das ist gerade zu Beginn der Schulzeit von Vorteil, wenn die Lehrkräfte erst noch alle kennenlernen müssen: Die Elternsprecher (und damit auch ihre Kinder) haben sie auf jeden Fall schnell auf dem Schirm.

2. Stärkung des Zusammenhalts

Auch die anderen Mamas und Papas lernt man als Elternsprecher deutlich schneller kennen, schließlich ist man Ansprechpartner für alle Belange, Sorgen und Wünsche der Eltern. So bekommt man schnell einen Überblick über die Stimmung in der Klasse, kann den Zusammenhalt z. B. durch gemeinsame Aktionen oder Stammtische aktiv stärken.

3. Tiefer Einblick in den Schulalltag

Die wirklich wichtigen Dinge seitens der Schule erfährt man als Elternsprecher zuerst. Das ermöglicht teils tiefe Einblicke in den Schulalltag. Oft gibt's dabei auch exklusive Informationen, die man (zunächst) gar nicht an die Elternschaft weiterträgt. Diese Verschwiegenheit muss in einigen Fällen sogar unterschrieben werden.

4. Die Zukunft mitgestalten

Soll das beim Spendenlauf gesammelte Geld in eine Kletterspinne auf dem Schulhof investiert werden – oder lieber in das Outdoor-Klassenzimmer? Solche Fragen werden häufig im Elternbeirat diskutiert, zu dessen Sitzungen man als Elternsprecher meist automatisch eingeladen wird. Wer seine Meinung hier einbringt, hat direkten Einfluss auf die Gestaltung der Zukunft der Schule. Und je früher man sich beteiligt, desto mehr haben auch die eigenen Kinder davon. Erst recht, wenn noch Geschwisterkinder folgen, die dieselbe Schule besuchen sollen.

5. Konfliktlösungs- und Moderationstraining

Als Elternsprecher lernt man noch einmal auf einer ganz anderen Ebene, in Konflikten deeskalierend zu wirken und möglichst diplomatisch in alle Richtungen zu reagieren. Und hier liegt nicht der einzige Lerneffekt: Auch Moderationstraining gibt's quasi kostenlos dazu, denn viele Lehrer erwarten, dass die Elternsprecher die Elternabende leiten.

6. Gutes Gefühl

Jeder kennt's: Es macht nicht immer nur Spaß, die Katze des Nachbarn zu füttern – wenn der nach zwei Wochen aus dem Urlaub kommt, hat man trotzdem das tolle Gefühl, etwas Gutes getan zu haben. Klar ist: Als Elternsprecher sammeln wir Punkte auf dem Karma-Konto!

7. Stolzer Nachwuchs

Die Kids finden's gut, dass wir uns so einbringen und uns für das interessieren, was in der Schule so abläuft. Jede Wette!