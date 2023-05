Einen solchen Lehrer hätten sich unsere Kinder gewünscht (und wir uns für sie)!

Auch einen Dokumentarfilm gibt es schon über diesen Ausnahmelehrer. "Herr Bachmann und seine Klasse" strich unter anderem den Deutschen Filmpreis und den Silbernen Bären der Berlinale ein. Kein Wunder, bei so viel Menschlichkeit und Realismus. "Diese Noten zeigen überhaupt nichts von euch", sagt Dieter Bachmann motivierend zu seiner Klasse in einer Industriestadt in Hessen. "Das sind nur Momentaufnahmen. Viel wichtiger ist, dass ihr alle tolle Kinder seid, tolle Jugendliche." So viel Gefühl kann man wohl nur zeigen, wenn man wirklich für seinen Job brennt. Und das tat Dieter Bachmann garantiert.

Als die Rente kam, mussten sie mich praktisch aus dem Klassenzimmer raustragen. Ich wollte nicht gehen!

schreibt er in seinem Buch "Traut euch, träumt! Lektionen eines Lehrers, den man gerne gehabt hätte", da es noch so viel zu tun gebe. Er stellt fest, dass er früher keine guten Lehrer gehabt habe und daher erst lernen musste, was es bedeutet, einer zu sein. Doch mit ganz viel Mitgefühl, Empathie und Kreativität hat er gelernt seinen Schülern und Schülerinnen auf Augenhöhe zu begegnen, sie ernst zu nehmen und so eine vertrauensvolle Verbindung zu ihnen aufzubauen. Dass dabei auch öfter mal unkonventionelle und neue Konzepte und Ideen eine Rolle spielen und es auch mal Wichtigeres gibt als Unterricht, versteht sich wohl von selbst.