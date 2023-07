Zum Dahinschmelzen süß: Diese niedlichen Kinderbriefe bringen wohl jeden zum Schmunzeln

Briefe an Nikolaus, Weihnachtsmann und Osterhasen

Wenn ein Kind einen Brief an den Weihnachtsmann schreibt und ihn darin um eine Playstation, ein neues Fahrrad und viele Süßigkeiten bittet, ist das vielleicht noch nicht zum Schmunzeln. Doch wenn dann am Ende des Briefes noch etwas wie "Aber wenn du das nicht schaffst, ist es auch okay. Ich hab dich trotzdem gern" hinzugefügt wird, sieht es schon anders aus. Schön auch, wenn am Ende des Briefes noch an andere gedacht wird: "Aber bitte vergiss auch die anderen Kinder/meine Katze/Mama und Papa nicht."