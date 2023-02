Kinderparadies: Tolle Bastelideen mit Kartons

Karton-Spielhaus

Bei einem Spielhaus sind eurer eigenen Fantasie keine Grenzen gesetzt. Dieses Häuschen ist nur die Basis – es wurde hinterher noch wunderschön verziert, bemalt, dekoriert. Für das Haus an sich braucht ihr einen möglichst großen Karton. Julia aus Krefeld, Mutter von Zwillingen, teilt diese schöne Idee bei Pinterest. Den Boden hat sie für mehr Stabilität drin gelassen. Damit das Haus höher wird, hat sie die oberen Klappen hochgestellt und mit festem Klebeband stabilisiert. Für die Giebel hat sie einen zweiten Karton genommen und daraus zwei passende Dreiecke geschnitten, mit Laschen an allen Kanten zum Befestigen. An der Unterkante hat sie die Laschen eingeschnitten und so auf die Hausbasis gesetzt. Die oberen beiden "Flügel" dienen umgeklappt als Auflage für das Dach. Ein großes, in der Mitte gefalztes Pappstück dient als Dach. Alle Übergänge von innen und außen gut mit Tape verkleben. Wer es besonders schick haben will, verkleidet das Haus mit Pack- oder Geschenkpapier. Und dann geht's an die Details: Nach Belieben Tür und Fenster (gerne auch Klappfenster) ausschneiden und das Haus bemalen.