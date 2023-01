Dieser Lego-Sortiertrick ist sinnvoll und sinnlos zugleich ...

Elaina hat sich also eine riesige Menge an Zipperbeuteln gekauft.

Dann hat sie die Vorderseite von der Legoverpackung abgeschnitten, die das fertig zusammengebaute Konstrukt exakt zeigt.

Und nun kommt dieses Bild plus Bausteine in die Plastiktasche.

Reißverschluss zu und ab ins Regal.

Ordnung macht kreativ, oder nicht!?

Wow! Ordnungsfans werden jetzt jubeln. Und ihre Kinder auch – sofern sie diese Ordnungsgene geerbt haben. Meine nicht. Ich würde jetzt wieder sagen "leider". Aber eigentlich bin ich auch damit echt okay, denn sagt man nicht, Unordnung mache kreativ!? Darüber schreibt auch meine Kollegin Irlana in diesem Artikel und hat mich überzeugt, dass ich mich als Mama entspannen kann und das Kinderzimmer auch mal unordentlich bleiben darf.

Apropos kreativ ...

Vor allem ein Kommentar unter dem Instagram-Post von Elaina lässt mich begreifen. Eine Followerin fragt sich beziehungsweise die Community:

Wer sind diese Kinder, die bei Sets bleiben? Meine bauen es einmal, zerstören es und verwenden die Teile zusammen mit allen anderen Sets, um ihre eigenen Sachen zu bauen. Sie finden es langweilig, immer das Gleiche zu bauen.

Yes!!! Genau das sind auch meine Kinder! Augen geöffnet, vielen Dank! Ich brauche die Zipperbeutel also nicht bestellen. Und kann getrost die riesigen Plastikkisten mit dem Legosammelsurium der letzte Jahre behalten. Meine Kinder werden sich freuen. Und ich ... aber pssst, die Reels von Elaina gucke ich mir weiterhin auf der Couch an, nur so zum Abschalten. ;-)