Stern aus Butterbrottüten ganz einfach selber machen!

Ja, ich finde, Sterne passen nicht nur zu Weihnachten. Als mein Onkel ein Foto des Sterns in meinem Profil sah, wollte er die Bastelanleitung haben. Die gibt es zwar zigfach in den sozialen Netzwerken, aber mein Sohn, der gerade krank zu Hause war, entschloss sich kurzerhand, selbst eine Doku zu machen. Was dabei rausgekommen ist, seht ihr in den beiden folgenden Videos. Übrigens: Die schriftliche Anleitung folgt weiter unten.