Seifenblasen gefrieren lassen mit kleinen Kindern

Sind die Kids noch kleiner, haben sie meistens noch nicht die Geduld und das Geschick gefrorene Seifenblasen herzustellen. Mit diesem kleinen Winter-Projekt klappt es aber trotzdem. Dazu gebt ihr die oben beschriebene Seifenlauge in kleine Teelichtgläser. Nun dürfen die Kleinen mit einem Strohhalm so lange Luft darein pusten, bis viele kleine Seifenblasen entstehen. Am besten so lange blubbern, bis die Blasen über den Rand der Teelichtgläser hinausgehen. Ist es kalt genug, beginnen die Seifenblasen nun zu gefrieren. Kleiner Extra-Tipp: Stellt die Teelichtgläser vorher mindestens eine Stunde nach draußen oder ins Gefrierfach. Dann gefrieren die Seifenblasen besser am Glas.

