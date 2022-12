14 Ideen fürs Weihnachtsbasteln mit euren Kindern – ab Kleinkindalter!

Sagen wir es mal so: Mit meinen drei Jungs (alle im Kita-Alter) zu basteln ist in etwa so entspannt wie ein Shoppingbummel an Heiligabend. Kurzbeschreibung der Situation nach etwa zehn Minuten: Konfettiregen in der Apfelschorle. Glitzerstaub auf dem beigen Teppich. Und Bastelkleber in meinem Haaren. Geschwisterstreit nicht ausgeschlossen. Na, wer von euch hat noch so kleine Bastelrebellen zu Hause? Ich für meinen Teil habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass aus meinen Söhnen noch ambitionierte Bastelprofis werden. Und in dieser Vorweihnachtszeit habe ich mir fest vorgenommen, daran zu arbeiten. Deshalb bin ich meinen Instagram-Feed rauf- und runtergescrollt, um ihn nach feinen und vor allem einfachen Ideen zu durchsuchen. Et voilà, das sind meine 13 Vorschläge. Wer ist dabei? Mit ganz viel Spaß an der Sache – natürlich.