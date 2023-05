Wiederverwendbare Wasserbomben: Coole Action für heiße Tage

Wiederverwendbare Wasserbomben selber machen

Alles was ihr zum Basteln braucht, habt ihr wahrscheinlich sogar schon zu Hause:

Spüllappen bzw. Schwammtücher

Gummibänder

Schere

So geht's:

Schneidet die Spüllappen in schmale Streifen. Legt die Streifen übereinander und umschließt sie in der Mitte mit einem Gummiband. Nun braucht ihr die DIY-Wasserbomben nur noch in einen Eimer mit Wasser zu tauchen und schon kann der Spaß beginnen!

Diese Wasserbomben sehen zwar nicht so aus wie herkömmliche Wasserbomben, Spaß machen sie aber trotzdem! Und das öfter als nur ein Mal! Zum Trocknen legt ihr die Spüllappen-Wasserbomben am besten in die Sonne und dreht sie ab und an, damit alle Streifen gut trocken können. Bis zur nächsten Schlacht!

Im folgenden Video könnt ihr euch die Anleitung für die wiederverwendbaren Wasserbomben im DIY-Style noch einmal ganz genau anschauen: