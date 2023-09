Reisebuggy als Handgepäck im Check: Entdecke deinen perfekten Reisebegleiter mit unserem Ratgeber

Tipp: Buggys für jüngere Kinder und Babys ab der Geburt haben im Gegensatz zu Reisebuggys für große Kinder oft auch eine Liegefunktion inkl. stufenlos verstellbare Rückenlehne. Praktisch, wenn es am Flughafen mal länger dauert.

Was tun, wenn der Reisebuggy nicht den Anforderungen als Handgepäck entspricht?

Wenn dein Reisebuggy nicht den Anforderungen als Handgepäck entspricht, musst du nicht verzweifeln. Es gibt immer noch verschiedene Optionen, die dir zur Verfügung stehen.

Gepäck aufgeben

Eine Möglichkeit ist, den Kinderwagen-Buggy als aufgegebenes Gepäck zu behandeln. Die meisten Fluggesellschaften erlauben Kinderwagen und Buggys als aufgegebenes Gepäck, oft sogar kostenlos. Du solltest jedoch beachten, dass der Buggy dann im Laderaum des Flugzeugs transportiert wird und möglicherweise stärkeren Belastungen ausgesetzt ist.

Gate-Check

Eine andere Möglichkeit ist der sogenannte Gate-Check. Dabei gibst du den Buggy kurz vor dem Betreten des Flugzeugs am Gate ab. Das Personal kümmert sich dann um den Transport des Buggys in den Laderaum. Nach der Landung erhältst du ihn meist direkt am Ausgang des Flugzeugs zurück. Auf diese Weise kannst du den Buggy bis kurz vor dem Flug nutzen und hast ihn direkt nach der Landung wieder zur Verfügung.

Spezialtasche

Eine weitere Option ist eine spezielle Transporttasche für deinen Buggy. Diese Taschen schützen den Buggy vor Schäden während des Flugs und können es vereinfachen, den Buggy als Handgepäck zu behandeln, wenn die Maße der Tasche den Vorgaben der Fluggesellschaft entsprechen.

Einen passenden Buggy mieten

Wenn du regelmäßig mit verschiedenen Fluggesellschaften reist und befürchtest, dass dein Buggy nicht den unterschiedlichen Anforderungen entspricht, könnte es sinnvoll sein, am Reiseziel einen passenden Buggy zu mieten.

Gibt es einen Test zu Handgepäck-Reisebuggys von Stiftung Warentest?

Aktuell gibt es keinen Reisebuggy-Test von Stiftung Warentest oder Oekotest, der sich speziell mit Reisebuggys fürs Handgepäck beschäftigt. Du kannst dir hier aber den allgemeinen Test zu Buggys ansehen.