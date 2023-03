Youtuberin Hannah Kaiser trauert um ihr Baby: "Ihr Herz hat einfach aufgehört zu schlagen"

Und weiter: "Ich bin gerade einfach nur froh, wenn ich diesen Post hinter mich gebracht habe. Der Verarbeitungsprozess verläuft in Wellen mit Aufs und Abs. Ich hab immer gesagt, das eigene Kind zu verlieren, muss das Schlimmste sein, was einem passieren kann. Und so fühlt es sich auch definitiv an."

Für sie und ihren Mann Simon war es das erste Kind.

So geht Hannah Kaiser mit der Trauer um

"Wir kämpfen uns gerade ins Leben zurück und je mehr Normalität wir zwischendurch in unseren Alltag bringen können desto besser tut es uns gerade."

Hannah Kaiser hat einen ganz eigenen Weg gefunden, mit der Trauer umzugehen. So will sie sich in der kommenden Zeit bewusst unbeschwert zeigen.