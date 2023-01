Sarah Henke: "Mama zu werden, war bei mir nie wirklich präsent!"

Sarah Henkes Sohn, der kleine Sam Je Joon Eckhardt (Je Joon kommt aus dem Koreanischen und bedeutet: Je = talentiert; Joon= Integrität), wurde am 16. August 2021 geboren.

Zu der ersten Zeit als Mama verrät Sarah:

"Ich kann mit Sicherheit sagen, das ganze Leben hat sich verändert. Die erste Zeit war eine sehr intensive und emotionale Zeit für mich. Alles ist komplett neu. Denn auch wenn man neun Monate Zeit hat, um sich drauf ein zu stellen und noch soviel Berichte und Themen über Schwangerschaft und Baby liest, ist die Zeit, ab der Geburt und danach etwas, was jede Mutter anders erlebt. Anfangs war es für mich, als wenn ich in einer "Blase" war, in der ich einfach nur funktionieren wollte. Die Still Probleme am Anfang haben mich sehr belastet, und ich hatte einige Selbstzweifel, ob ich dem allen gewachsen bin. Da ich vorher ein sehr organisierter Mensch war und genau wusste, wie es zu laufen hat, hat mich die neue Situation sehr gefordert. Einen kleinen Menschen auf die Welt zu bringen und die Verantwortung zu haben, diesen Menschen auf seinem Weg zu begleiten, nimmt einen zu 100 Prozent in Anspruch. Nichts ist planbar und man muss sich einfach darauf einlassen und sich kennen lernen. Eine Zeit, die ich nicht mehr missen möchte, auch wenn sie sehr tränenreich war. Rückblickend möchte ich behaupten, dass mich die Hormone und die unbeschreiblichen Gefühle, fest im Griff hatten. Ich glaube, nach sechs Wochen habe ich endlich angefangen, die wunderbare Zeit mit meinem kleinen Sohn zu genießen. Und so verliebe ich mich jeden Tag immer mehr in ihn."

Juli 2021:

Sarah, wie verläuft deine Schwangerschaft bisher? Wie fühlst du dich?

Bisher entwickelt sich das Baby, wie es soll. Ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich die Entwicklung bei einem Arzttermin erfahre, wie viel es gewachsen ist und an Gewicht zugelegt hat. Momentan habe ich etwas mit Schwangerschaftsdiabetes zu kämpfen, aber da spielt mir in die Karten, dass ich als Köchin nicht viele Bücher zur Ernährungsumstellung lesen muss. Insgesamt sind wir sehr glücklich und wenn ich meinen Babybauch im Spiegel betrachte, werden ganz viele Glückshormone freigesetzt.

Wisst ihr, ob euer Baby ein Junge oder ein Mädchen wird? Oder lasst ihr euch überraschen?

Nein, das Geschlecht wollten wir gerne wissen. Anfangs hat das Baby aber oftmals so gelegen, dass man es gar nicht genau erkennen konnte. Inzwischen wissen wir, es wird ein Junge. Es steht auch schon fest, dass er einen Doppelnamen bekommt. Den koreanischen Vornamen haben wir schon ausgesucht, was besonders schön ist, da viele koreanische Namen eine Bedeutung haben. Bei dem deutschen Namen entscheiden wir uns spontan, wenn wir unseren Kleinen das erste Mal in den Armen halten dürfen.

Hast du besondere Schwangerschaftsgelüste? Es ist bestimmt praktisch, dass Christian dir jedes Gericht zaubern kann ...