Physiotherapeutin erinnert: "Über diese Geburtsverletzung spricht kaum einer ..."

6 Tipps, um Geburtsverletzungen zu lindern und zu verhindern

1. Werde dir deiner Beckenbodenmuskulatur bewusst

Und zwar egal, ob du jung oder alt bist, ob du schwanger bist, werden möchtest oder bereits in den Wechseljahren bist: Sorge für eine starke Körpermitte! Deine Beckenbodenmuskulatur ist vorn mit den Bauchmuskeln verbunden und hinten mit der Rückenmuskulatur. Sämtliche Bindegewebe, wie Faszien, Sehnen und Bänder, sind auf gesunde, kräftige Muskeln angewiesen. Halte Ausschau nach Übungen für die Beckenbodenmuskulatur. Bleibe in jeder Lebensphase aktiv, indem du entsprechende Trainingseinheiten fest in deinen Alltag integrierst.

2. Vor der Geburt ist nach der Geburt

Zumindest in Bezug auf das Training deiner Muskeln. Besonders in der Zeit vor und die ersten Wochen nach der Geburt, solltest du dir fachlichen physiotherapeutischen Rat für angepasste und zielführende Übungen einholen.

3. Das Kind im Mittelpunkt

Natürlich hast du nun viele neue Aufgaben, die von allen Seiten auf dich zukommen. Nichts ist mehr wie vorher. Überall gilt es, sich umzustellen und auf den neuen Erdbewohner einzustellen. Damit das einigermaßen geschmeidig abläuft, musst du auch an dich denken. Erinnerst du dich an die Sauerstoffmasken-Szene vor dem Abflug? Da wird betont: "Setzen Sie sich zuerst die Maske auf, dann helfen Sie Ihrem Kind oder anderen Personen." Das macht Sinn, nicht wahr? Also vergiss die Nummer mit Aufopferung, um nur noch für das Kind da zu sein. Das hält niemand lange durch, ohne selbst dabei Schaden zu nehmen.

4. Vertrauensvolle physiotherapeutische Hilfe

Scheue dich nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen! Physiotherapeutische Rückbildungsprogramme sollten fachgerecht und vor allem individuell abgestimmt erfolgen.

5. Beckenbodenmuskulatur nebenbei trainieren

Was du auf jeden Fall vor einer Schwangerschaft jederzeit machen kannst: deine Beckenbodenmuskulatur trainieren! Die einfachste Übung: spanne die Muskeln an (Gefühl wie hochziehen) und entspanne sie wieder (loslassen). Bei der Entspannung atmest du ein (mehr Raum) und bei der Ausatmung spannst du die Beckenbodenmuskeln an. Übertreibe es nicht mit der Anspannung und sorge für ein völliges Loslassen bei der Entspannung.

6. Die passende Position während der Geburt

Auch wenn die meisten Frauen bei der natürlichen Geburt auf dem Rücken liegen und die Beine gespreizt hochgelagert sind: Sprich vor der Geburt mit der Hebamme darüber. Die Rückenlage mag für Geburtshelfer perfekt sein, doch nicht immer für die Gebärende. Es gibt einige Positionen, die schonender und wesentlich besser geeignet sind.