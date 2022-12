Ist die PDA fürs Baby gefährlich?

Wenn eine Frau unter stundenlangen Wehenschmerzen verkrampft, kann das dazu führen, dass das Baby weniger Sauerstoff über die Plazenta bekommt. Die Folge: Das Kind ist matter und hat eine schlechtere Hautfarbe. Die lokale Betäubung durch eine Rückenmarksspritze vertragen Babys oft besser als einen strikten Verzicht der Mutter auf Schmerzmittel. Von einer lokalen Betäubung gelangen keine nachweisbaren Mengen in den Kreislauf der Kinder. Spätfolgen und Nebenwirkungen hat die PDA für das Baby somit nicht. Es ist genauso fit wie andere Neugeborene auch. Und die Mutter kann ihr Kind gleich nach der Geburt (auch nach einem Kaiserschnitt mit PDA) in den Arm nehmen, kuscheln und an der Brust trinken lassen.