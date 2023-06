"Mommy Makeover": Immer mehr Frauen entscheiden sich nach der Geburt für eine Schönheits-OP

Nochmal schwanger trotz OP?

Ich sehe ein: In eine erschlaffte Brust einfach mehr Fett reinzuspritzen, ergibt sicher kein zufriedenstellendes Ergebnis. Also bleiben nur Implantate. Aber was, wenn sich unsere Familienplanung eines Tages ändert und wir doch noch ein drittes Kind bekommen wollen? "Ob erneutes Stillen möglich ist, hängt vom Umfang der Brust-OP ab", erläutert Dr. Dağdelen und beruhigt mich: "Eine Vergrößerung oder Straffung stellt in der Regel kein Problem dar."

Schwierig wird es laut dem Experten nur, wenn bei einer Brustverkleinerung viel Brustdrüsengewebe entfernt werden musste. Und er erklärt mir weiter: "Eine erneute Schwangerschaft ist auch mit einer gestrafften Bauchdecke problemlos möglich, da die Narbe den Belastungen standhält." Allerdings dehnt sich mit wachsendem Bauch die Haut erneut, sodass das Ergebnis der Straffung die Schwangerschaft nicht überdauert.

Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Operation?

Es ist wie so oft im Leben: Information tut gut. Ich merke, wie sich durch die Antworten von Dr. Dağdelen meine innere Pro- und Contra-Liste langsam mit Substanz füllt. Was mich noch beschäftigt, ist die Frage nach dem Zeitpunkt: Ab wann kann das Thema "Mommy Makeover" theoretisch überhaupt losgehen? "Häufig kommen Mütter, nachdem ihre Familienplanung abgeschlossen ist", berichtet Dr. Dağdelen.

"Einige Frauen suchen mich schon in der Stillphase für ein Beratungsgespräch auf. Selbstverständlich erfolgt eine Behandlung erst nach dem Abstillen, aber so können sich die Frauen ganz in Ruhe überlegen, ob sie sich zu einem späteren Zeitpunkt behandeln lassen möchten." Eine sinnvolle Vorgehensweise, wie ich finde.

Denn gerade das Thema Bruststraffung kann laut dem Experten erst nach einer ausreichenden Wartezeit angegangen werden: "Mit einer Brust-OP warten wir mindestens sechs Monate nach Abschluss der Stillphase, da sich die Brüste in diesem Zeitraum noch verändern können." Eine Bauchstraffung, erklärt er mir noch, lässt sich schon nach der Rückbildungszeit von sechs Wochen vornehmen. Letztendlich aber, schließt er ab, muss natürlich in jedem Fall individuell entschieden werden, ob und wann eine Behandlung infrage kommt.