Schnell wird klar, dass die Frau nicht so einfach aus ihrem Auto befreit werden kann. Es ist für Megan unmöglich, festzustellen, welche Verletzungen die Frau erlitten hat. Sie versucht, ins Auto zu krabbeln, da schießt es ihr durch den Kopf: "Was mache ich hier? Ich bin doch schwanger!" Doch für sie ist es selbstverständlich zu helfen. Also hält sie die Hand der verletzten und eingeklemmten Frau, beruhigt sie und bleibt einfach bei ihr, bis Hilfe eintrifft. Und dann fangen Megans Wehen an – der Stichtag ist in einer Woche. Der Adrenalinschub aufgrund des Unfalls macht es offenbar möglich, dass sie die Wehen zwischendurch kaum bemerkt.

Wie es der "Zufall" so will, trifft ihr Freund Joshua Daugherty ein, der Rettungssanitäter im Dienst ist. Auch für ihn muss es eine irreale Situation sein. Nachdem alle Unfallopfer befreit und untersucht werden, stimmt Megan – auch aufgrund ihrer Wehen – zu, sich selbst im Krankenhaus durchchecken zu lassen. 23 Stunden später bringt sie ihr drittes Kind, Tochter Charlotte, gesund zur Welt.

Was für eine unglaubliche Geburtsgeschichte! Was die kleine Charlotte wohl dazu sagen wird, wenn sie diese Geschichte später hört. "Sie wird es nicht glauben können", vermutet ihre Mutter.