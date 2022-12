Fetale Operation am Rücken

Der Hintergrund: Bei einer Routineuntersuchung in der 18. Schwangerschaftswoche erfährt die junge Frau aus Florida, dass ihr ungeborenenes Baby an einem offenen Rücken leidet, im medizinischen Fachjargon Spina bifida genannt. Eine der häufigsten Fehlbildungen im Mutterleib. Eine Behandlung bedeutet hier immer auch: Operation. Entweder direkt nach der Geburt – oder aber noch während der Schwangerschaft. Werden die Kinder mit offenem Rücken bereits zwischen der 19. bis 26. Schwangerschaftswoche operiert, haben sie fast eine doppelt so hohe Chance, später ohne Hilfe gehen zu können, wie die Kinder, die erst nach der Geburt operiert werden. Die betreuenden Ärzte raten den Eltern in diesem Fall zu einer fetalen Operation, um bleibende Schäden (zum Beispiel eine Querschnittslähmung) einzugrenzen. Und so wird das kleine Mädchen in der 23. Woche für eine Wirbelsäulen-Operation aus der Gebärmutter herausgenommen – um es dann im Anschluss direkt wieder einzusetzen.

Diese Art von Eingriff gibt es bereits seit 1969. Heute werden fetale Operationen in den meisten Fällen (in Deutschland ausschließlich) minimalinvasiv vollzogen – also über kleine Operationsröhrchen, die eingeführt werden. Nicht so in Jacquelines Fall ...