Hebamme Sissi Rasche über ihre 4. Hausgeburt: "Diesmal war es anders!"

Sissis Geburtsbericht Teil 3

Nach all dem Drama die erlösende Nachricht: Mama, du kannst jetzt in den Pool! Ach, ich höre Hugos Worte noch ganz genau in meinem Ohr. Also haben wir bis zur nächsten Wehenpause gewartet und dann bin ich schnell vom Badezimmer ins Wohnzimmer! Ich war so glücklich, als ich in den Pool gestiegen bin. Das Wasser war noch nicht komplett gefüllt, aber ich konnte mich wirklich direkt richtig gut entfalten, auf die Seite legen und meinen Bauch von Wasser umgeben lassen. Für mich persönlich ist so ein Geburtspool der beste Ort. Ich sage immer, für mich ist Wasser wie eine PDA … 😉

Ich hatte es mir so gewünscht und wollte einfach genau hier unser Baby im Kreise meiner Liebsten und mit Blick auf mein Wochenbett empfangen! Mein Muttermund war auch tatsächlich schon komplett geöffnet, ich habe selbst mituntersucht und dachte nur, dass der Kopf noch viel zu hoch ist. Ich kam noch um die Symphyse (das Schambein) herum, und die Fruchtblase stand auch noch! Gedanklich konnte ich mich aber wieder total auf meine Wehen fokussieren und habe kaum etwas wahrgenommen, was um mich herum passierte. Ich wollte immer Melanies Hand spüren, wie sie mich einfach nur hält, mein Kreuzbein und meinen unteren Bauch gleichzeitig ... und dann habe ich sie angeschaut und leise gesagt, jetzt kommt es, in dem Moment ist auch die Fruchtblase geplatzt und nicht mal eine Minute später habe ich Pippa in meine Hände geboren ♥️

Dieser Moment ist einfach der Wahnsinn. Der Kopf ist schon geboren und man wartet nur noch auf die nächste Wehe, und plötzlich ist da ein Baby im Wasser. Unser Baby!

Ganze 30 Minuten war ich im Pool und so dankbar, dass meine Familie und wunderbaren Freunde und Freundinnen alles das möglich gemacht haben! Und natürlich, dass ich unser Baby wieder zu Hause empfangen durfte – das ist so ein Luxus und einfach das allerschönste für mich. Unsere letzte Familiengeburt und ich denke so gerne daran zurück und schaue mir die Fotos von @a._kuhlmann und @johannaberghorn an ♥️

Drei Monate nach der Geburt postete Sissi noch einmal einen Rückblick: