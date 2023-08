"Ach, ein Glas Sekt ... Das wird dem Baby schon nicht schaden!"

Das Gehirn und das Herz werden angegriffen

Eine aktuelle Studie der Universität Wien aus 2022 zeigt sehr deutlich, dass bereits ein geringer Alkoholkonsum zu strukturellen Veränderungen in der Gehirnentwicklung und einer verzögerten Gehirnreifung bei Embryos führen kann. Wir wissen aber auch, dass die inneren Organe des Kindes durch Alkohol in der Schwangerschaft in Mitleidenschaft gezogen werden können. So sind bereits im frühen Stadium der Embryo-Entwicklung Herzfehler und Auffälligkeiten im Bereich der Harnwege der betroffenen Kinder häufige durch Alkoholkonsum in der Schwangerschaft hervorgerufene Defekte. Auch ein zu geringes Geburtsgewicht, Schäden des zentralen Nervensystems, eine nicht vollständige Ausbildung von Gliedmaßen sowie ein Minderwuchs können die Folge eines übermäßigen Alkoholgenusses in der Schwangerschaft sein. Im schlimmsten Falle kann es gar zu einer Fehlgeburt kommen.

Alkohol in den ersten Tagen der Schwangerschaft

Zahlreiche Frauen haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie Alkohol getrunken haben, als sie noch nicht wussten, dass sie schwanger sind. Dies ist in der Regel allerdings kein Problem, denn in der ersten und zweiten Woche nach der Befruchtung gilt das "Alles-oder-Nichts-Prinzip". Eine Eizelle, die in dieser Zeit früh schwer geschädigt wurde, teilt sich nicht weiter und nistet sich folglich nicht in der Gebärmutterschleimhaut ein. Sie wird – meist ohne, dass die Frau es merkt – mit einer verspäteten Regelblutung ausgeschieden. Eine gesunde Eizelle nistet sich zehn bis 14 Tage nach der Befruchtung ein. Die Frau wird schwanger.

Nun beginnt jedoch die kritische Phase. In den ersten Schwangerschaftswochen sowie der Folgezeit wird der Embryo nämlich über den Blutkreislauf der Mutter versorgt und auch Gifte wie Alkohol gelangen zu ihm und können das noch sehr junge Leben dauerhaft schädigen.

Kostenloser Download: Verantwortung von Anfang an!

Das Fetale Alkoholsysndrom