Ist Enthaarungscreme in der Schwangerschaft erlaubt?

Bitte keine Enthaarungscreme während der Schwangerschaft im Intimbereich anwenden

Eine Ausnahme gibt es allerdings in der Schwangerschaft: Enthaarungscreme darf nicht auf Schleimhäute gelangen. "Eine randvoll mit Chemie gefüllte Creme könnte eine Störung des Scheidenklimas hervorrufen, das in der Schwangerschaft so oder so sehr empfindlich ist", erklärt Pharmazeutin Ute Lichte. "Die Enthaarungscreme kann dem Baby zwar nicht direkt schaden, da es gut gesichert in der Fruchtblase und verschlossener Gebärmutter 'aufbewahrt' wird. Dennoch kann eine gestörte Intimflora zu einer Infektion führen, die unbehandelt das Risiko einer Fehlgeburt erhöht." Der Tipp der Pharmazeutin lautet daher ganz klar: "Während der Schwangerschaft sollte auf Enthaarungscreme im Bereich der Bikinizone besser verzichtet werden."