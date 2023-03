Krank mit Kugelbauch: Diese Medikamente dürft ihr bei einer Erkältung nehmen!

Mit einem röhrenden Geräusch ziehe ich die Rotze hoch in meine rote Nase. Mein Hausarzt reicht mir kommentarlos eine Box Papiertaschentücher. Peinlich berührt, nehme ich eins und schnaube hinein. Der Plastikstuhl in der Praxis ist unbequem und quietscht. Mein Kopf fühlt sich dicker an als mein Schwangerschaftsbauch. Die Ohren sind dicht, der Hals kratzt. Ich will ins Bett und schlafen. Geht aber nicht, habe ich probiert. Durch die Nase bekomme ich keine Luft. Und beim Atmen durch den Mund werden die Halsschmerzen noch stärker.

"Ist Aspirin Complex wirklich so schlimm fürs Baby?", hake ich nach. Es will nicht in meinen dröhnenden Kopf, dass etwas, das uns Erwachsenen guttut, für ein ungeborenes Kind so schlecht sein soll. Mein Arzt wiederholt eindringlich, dass ich meine gewohnten Grippemittel unter keinen Umständen einnehmen darf. Auch kein Dolo-Dobendan, um den Halsschmerz zu betäuben. Und kein abschwellendes Nasenspray. Mein geliebtes Grippostad verbietet er mir erst recht. Am Ende verlasse ich die Praxis ohne seinen Segen für irgendeines der Medikamente aus meiner Hausapotheke. Dafür mit dem Tipp, ich solle "ganz viel Tee trinken". Witzbold, als ob ich durch die Schwangerschaft nicht ohnehin ständig auf Toilette rennen müsste.