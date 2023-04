Warum du besser keinen Fenchelhonig in der Schwangerschaft essen solltest!

So ist Fenchel in der Schwangerschaft erlaubt ...

In geringen Dosierungen, zum Beispiel in Form von Fencheltee, kann Fenchel aber durchaus eine positive Wirkung erzeugen, so unsere Expertin. Das liegt daran, dass Fenchel ein guter Eisenlieferant ist. Auch gegen Verdauungsbeschwerden in der Schwangerschaft kann er helfen. Zum Glück gibt es also auch unproblematische Varianten, das Gemüse zu verzehren:

Fencheltee

Als Tee ist Fenchel für werdende Mamas unbedenklich und kann gegen Übelkeit helfen oder ein Völlegefühl mindern. Aber auch hier gilt: Bitte nicht in zu großen Mengen oder über einen langen Zeitraum verzehren.

Fenchelgewürz

Auch in Form von Gewürzen könnt ihr von den positiven Eigenschaften des Fenchels ohne Bedenken profitieren. Fenchelgewürz ist eine tolle Ergänzung für gesunde Speisen.

Fenchelgemüse

In seiner "puren Form" kann der Fenchel problemlos in der Schwangerschaft genossen werden. Zum Beispiel gekocht, gebacken oder auch als Salat.