Wie viel Kaffee ist in Schwangerschaft und Stillzeit okay?

Der Durchschnittsdeutsche trinkt im Jahr 162 Liter Kaffee. Damit ist der Muntermacher das Lieblingsgetränk der Deutschen, noch vor Mineralwasser und Bier. Laut EFSA (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) kann in der Schwangerschaft mit einer über den gesamten Tag verteilten Menge von 200 mg Koffein von einer sicheren Koffeindosis ausgegangen werden. Die stecken etwa in drei kleinen Tassen Filterkaffee. Diese Referenzmenge gibt auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) an. Aber Achtung: Koffein ist nicht nur in Kaffee enthalten, sondern auch in Kakao (2 bis 6 mg in 150 ml), Cola (40 mg in 0,33 l), Zartbitter-Schokolade (15 bis 115 mg in 150 g) und schwarzem Tee (20 bis 50 mg in 125 ml).