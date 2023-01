Kindsbewegungen: Wie fühlen sie sich an?

Kann man Kindsbewegungen im Bauch anregen? Und in welcher Position spürt man das Baby am besten?

Man könnte denken, dass das Baby aktiv ist, sobald die Mama etwas unternimmt. Aber genau das Gegenteil ist der Fall: Wenn es so schön schaukelt, schlummern viele Babys im Bauch sanft vor sich hin. Kommt die Mama dann zur Ruhe, wird das Baby aktiv. Das ist auch der Grund, warum viele Kinder werdende Mamas bereits in der Schwangerschaft um den Schlaf bringen. Wer seinem Baby also "Hallo" sagen möchte, sollte sich am besten auf die Couch legen und ein wenig abwarten. Vielleicht reagiert das Baby auch auf sanfte Berührungen oder kleine Kitzeleien? Streichelt die Schwangere oder ihr Partner den Bauch an einer bestimmten Stelle, kann es gut sein, dass das Baby darauf aufmerksam wird und nachschaut, was da los ist.