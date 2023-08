Wie schaffe ich es, Schwangerschaftsstreifen zu vermeiden?

Hebamme Franziska Luck kennt Tipps und weiß Dinge, die man beachten kann, um vielleicht den einen oder anderen Schwangerschaftsstreifen zu vermeiden.

Die meisten werdenden Mütter besorgen sich gleich nach der Feststellung der Schwangerschaft ein Öl oder eine Pflege für den Bauch, um Schwangerschaftsstreifen zu vermeiden. Denn diese Risse im Bindegewebe wünscht sich sicherlich keine Frau. Hier nun aber die Realität: Etwa 90 Prozent der Frauen bekommen während der Schwangerschaft Dehnungsstreifen. Die Ursache liegt auf der Hand: das rasante Wachstum des Bauches und die schnelle Gewichtszunahme in kurzer Zeit.

Am häufigsten sind Schwangerschaftsstreifen am Bauch, aber auch an den Oberschenkeln, der Hüfte und an der Brust zu finden. Leider gibt es kein Wundermittel, um die Risse zu vermeiden, denn die Voraussetzungen deines Bindegewebes kannst du nicht ändern. Du kannst aber gute Bedingungen in deinem Körper schaffen.