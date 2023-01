Erste künstliche Gebärmutter: Im "Elite Package" gibt's ein Baby nach Maß ...

Die Kapsel soll Bedingungen wie im Mutterleib bieten

In den Glaskapseln soll sich das Baby ab dem Moment der Befruchtung der Eizelle optimal entwickeln können, dafür sollen die exakten Bedingungen geboten werden, wie im Mutterleib. So versorge zum Beispiel eine künstliche Nabelschnur das Baby mit Sauerstoff. Die Umgebung sei darüber hinaus frei von Infekt-Erregern. Per App können die Eltern das Kind sogar mit einer eigens erstellten Playlist beschallen oder mit ihm sprechen, damit das Kleine die Stimmen der Familie kennenlernt. Wie es um weitere Faktoren während einer "herkömmlichen" Schwangerschaft steht, wie die Bewegung der Mama oder natürliche Hormonschwankungen, thematisiert Ectolife nicht.



Sensoren überwachen ununterbrochen die Vitalsignale des Kindes. Die Mitarbeiter im Labor und die Eltern sollen über die App – sogar per Live-View in die Kapsel – auf dem Laufenden gehalten werden. So wolle man auch Früh- und Fehlgeburten verhindern. Plus: "Say goodbye to the pain of childbirth" – Die "Geburt verlaufe ganz ohne Stress, sie sei sanft, bequem und könne einfach mit nur einem Knopfdruck, ganz ohne Schmerzen, erledigt werden.

Das Konzept klingt sehr befremdlich, allerdings: Paare mit unerfülltem Kinderwunsch werden sich zukünftig vielleicht freuen, wenn die Forschung ihnen neue Alternativen bietet.