Babyschale richtig tragen: Diesen Griff kennt fast niemand!

Tatsächlich kann vermutlich jede Mama (und vielleicht auch jeder Papa – wobei die ja für gewöhnlich stärker sind) ein Lied davon singen, dass es wirklich keinen Spaß macht, einen Maxi-Cosi mitsamt Baby durch die Gegend zu tragen.

Legt man sich den Bügel über den Arm, schmerzt die Ellenbogenbeuge ziemlich zügig. Trägt man die Schale einfach nur mit der Hand, wird der Arm sehr schnell lahm. Zudem muss man den Maxi-Cosi immer ein wenig vom Körper weghalten, damit er beim Laufen nicht gegen das Bein schlägt. Und diese Haltung schießt so richtig schön in den Rücken rein. Tatsächlich gibt es aber einen Griff, mit dem man die Babyschale plus Baby richtig easy transportieren kann. Eine Chiropraktikerin aus den USA, die selbst Mama ist, veröffentlichte diese Trageweise in einem Video im Netz, da sie nicht mehr mitansehen konnte, wie viele Mütter sich den Rücken kaputt machen.

Babyschale richtig tragen – so geht's

Ihr legt den Maxi-Cosi so über den Arm, dass euer Baby in eure Richtung schaut. Der Bügel liegt auf eurem Oberarm, die Babyschale ist ganz nah am Körper. Nun greift ihr mit der Hand den Bügel ganz am Ende – der Maxi-Cosi liegt dadurch ganz stabil in eurem Arm. Wie genau dieser Griff funktioniert, könnt ihr euch im Video weiter unten anschauen.

Ich habe ihn kürzlich direkt ausprobiert, als uns eine Freundin mit Baby besucht hat und war verblüfft, wie gut er funktioniert. Sie übrigens auch! Schade, dass mir niemand diesen Griff vor drei Jahren gezeigt hat, als mein Sohn auf die Welt gekommen ist ... mein Rücken hätte es mir sicherlich gedankt!